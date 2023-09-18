Ну и финализируя на это время тему фанатов Пригожина

Н Наталья Ты бестолочь вместе с автором... не получится ни у кого очернить Пригожина!! Народ не дурак!! Понимает больше, чем вы думаете... не позортесь с публикациями!! Достали уже!!

Александр яросв Мерзавец который написал эту статью,хоть бы не врал откровенно. Пригожин извинился перед семьями убитых летчиков. А, вот кто убил вагнеровцев в лагере ,что то не слышал их извинений. Всякие подонки сейчас веселятся,знают , что им не ответят, а жаль.