Законы бытия Aeronaut ???????? (Вадим Радченко) Ну и финализируя на это время тему фанатов Пригожина.
Ну и финализируя на это время тему фанатов Пригожина
Комментарии
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Н
Наталья
Ты бестолочь вместе с автором... не получится ни у кого очернить Пригожина!! Народ не дурак!! Понимает больше, чем вы думаете... не позортесь с публикациями!! Достали уже!!
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2 час.
Александр яросв
Мерзавец который написал эту статью,хоть бы не врал откровенно. Пригожин извинился перед семьями убитых летчиков. А, вот кто убил вагнеровцев в лагере ,что то не слышал их извинений. Всякие подонки сейчас веселятся,знают , что им не ответят, а жаль.
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6 мин.
Александр яросв
Бедная Россия. Это ж сколько еще таких тупых мразей как ты по стране.
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4 мин.
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