В Курской области отказались от предвыборной агитации кандидатов в губернаторы

В социальных сетях и Telegram-каналах появился снимок, на котором запечатлен размещенный в лифте агитационный баннер с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым, который сопровождается текстом «Победа будет за мной».
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