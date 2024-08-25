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В Курской области отказались от предвыборной агитации кандидатов в губернаторы

В Курской области отказались от предвыборной агитации кандидатов в губернаторы

В социальных сетях и Telegram-каналах появился снимок, на котором запечатлен размещенный в лифте агитационный баннер с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым, который сопровождается текстом «Победа будет за мной».

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