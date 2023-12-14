Avia.pro - Новости Муфтий Поддерживает Решение о Депортации Альбир Крганов, муфтий, высказал свою поддержку решению о выдворении семьи уроженцев Узбекистана из России.
"Вечный огонь - обряд язычников": паства муфтия выражает презрение к символу победы
Комментарии
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Артур Кушхабиев
Если у семей этих детей, потушивших Вечный огонь, нет документов на право проживания в России, и они здесь находятся нелегально, то тогда зачем ждать решения суда? Надо таких сразу же автоматически депортировать.
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15 час.
Лариса Поплавская
Нам не нравится ваше отношение к женщине, как к вещи, не нравится паранджи, так мало ли что вам не нравятся наши елки, традиции, одежда и даже простите пьянки. У себя наводите порядок. Нарисовались тут праведные и правильные. Нечего вам тут правильным делать в калашном ряду с немытым рылом.
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14 час.
soylosan
Язычество нашли. Пасть заварили бы. Богу баранов режут, а еще что-то вякают. То что еще для Бога режут так и обсуждать стыдно. "Праведнички".
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14 час.
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