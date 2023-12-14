"Вечный огонь - обряд язычников": паства муфтия выражает презрение к символу победы

Если у семей этих детей, потушивших Вечный огонь, нет документов на право проживания в России, и они здесь находятся нелегально, то тогда зачем ждать решения суда? Надо таких сразу же автоматически депортировать.

Лариса Поплавская

Нам не нравится ваше отношение к женщине, как к вещи, не нравится паранджи, так мало ли что вам не нравятся наши елки, традиции, одежда и даже простите пьянки. У себя наводите порядок. Нарисовались тут праведные и правильные. Нечего вам тут правильным делать в калашном ряду с немытым рылом.