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Карло Сайнс: «Ред Булл» и «Макларен» быстрее «Феррари» в этот уик-энд, нам не удалось подобрать оптимальные настройки болида»

Пилот «Феррари» подвел итоги квалификации, отметив, что команде не удалось подобрать оптимальные настройки болида и раскрыть его потенциал в полной мере.

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