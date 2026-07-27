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Опубликовано расписание Недели моды в Милане сезона весна-лето — 2027

Организаторы Недели моды в Милане представили официальное расписание сезона весна-лето — 2027. В этом году мероприятие пройдет с 22 по 28 сентября и включит 54 офлайн-показа и шесть цифровых презентаций — столько же, сколько и в прошлом сезоне.

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