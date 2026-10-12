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Регионы России

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Xiaomi начала предзаказы на новый кондиционер и робот-пылесос Mijia

Xiaomi начала предзаказы на новый кондиционер и робот-пылесос Mijia

Компания Xiaomi объявила о старте предзаказов в Китае на новый инверторный кондиционер Mijia Air Conditioner Speed Cool 2027 Large с мощностью 1,5 л.

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