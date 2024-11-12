Welt: немецкий политик рискует потерять пост из-за звания в российской Гнесинке

Маттиас Моосдорф, депутат Бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и немецкий виолончелист, рискует потерять свой пост после того, как принял звание почетного профессора в российской академии музыки имени Гнесиных.
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