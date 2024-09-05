Маск назвал демографический кризис в ЕС неизбежным

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что демографический кризис в Евросоюзе неизбежен. Об этом глава SpaceX написал в комментарии к публикации в соцсети Х о рекордно низкой рождаемости в странах Евросоюза с 1960 года.
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