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Маск назвал демографический кризис в ЕС неизбежным

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что демографический кризис в Евросоюзе неизбежен. Об этом глава SpaceX написал в комментарии к публикации в соцсети Х о рекордно низкой рождаемости в странах Евросоюза с 1960 года.

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