Политика как он...
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Политика как она есть

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Постоялец отеля во Львове подорвал неизвестный взрывоопасный предмет

Постоялец отеля во Львове подорвал неизвестный взрывоопасный предмет

Постоялец отеля во Львове подорвал неизвестное взрывное устройство. Об этом сообщила полиция Львовской области в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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