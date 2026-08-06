Гусев запросил в МВД данные о подделке протоколов собственников

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев запросил в МВД статистику по уголовным делам о фальсификации протоколов общих собраний жильцов для подготовки законопроектов об ужесточении ответственности управляющих компаний.
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