Боррель рассказал, почему Россию не исключат из G20

Исключение России из Группы двадцати (G20) не соответствовало бы принципу многосторонних отношений. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель в ходе выступления в Нью-Дели на международной политологической конференции «Raisina Dialogue».
Исключение России из Группы двадцати (G20) не соответствовало бы принципу многосторонних отношений. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель в ходе выступления в Нью-Дели на международной политологической конференции «Raisina Dialogue».
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