Парламентская газета

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Боррель рассказал, почему Россию не исключат из G20

Боррель рассказал, почему Россию не исключат из G20

Исключение России из Группы двадцати (G20) не соответствовало бы принципу многосторонних отношений. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель в ходе выступления в Нью-Дели на международной политологической конференции «Raisina Dialogue».

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