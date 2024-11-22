С бывшего замминистра обороны Тимура Иванова требуют взыскать более ₽4 млрд

Ущерб в размере более 4 млрд рублей потребовали взыскать с экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова и его экс-подчиненного Антона Филатова потерпевшие — банк «Интеркоммерц» в лице Агентства по страхованию и вкладам (АСВ) и представители компании «Оборонстрой», говорится в материалах уголовного дела, пишет ТАСС.