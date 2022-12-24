Минобороны назвало фигурантов военно-биологических проектов на Украине

Минобороны получило доступ к расширенной версии отчета управления по снижению угрозы Пентагона (ДИТРА) о деятельности на Украине, в котором, в частности, содержатся данные о ключевых фигурантах военно-биологических проектов на территории страны.
Минобороны получило доступ к расширенной версии отчета управления по снижению угрозы Пентагона (ДИТРА) о деятельности на Украине, в котором, в частности, содержатся данные о ключевых фигурантах военно-биологических проектов на территории страны.
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