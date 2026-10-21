До столетия Спартака Мишулина остаётся один день. 22 октября артисту могло бы исполниться сто лет — и как раз накануне юбилея Елена Кондулайнен вспомнила съёмки, на которых Мишулин снял верхнюю одежду и предложил ей вместе сфотографироваться.