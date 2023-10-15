Украине становится все труднее получить финансовую поддержку, поскольку внимание чиновников в ключевых странах-донорах переключается на предстоящие выборы, а геополитическая напряженность усиливается, сообщил Reuters министр финансов Сергей Марченко.
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