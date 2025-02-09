Юрист заявил, что в Казани подешевел ОСАГО из-за КТ

В ряде регионов с 27 января подешевел полис ОСАГО из-за пересмотра параметров расчета его стоимости, а именно актуализации коэффициента территории (КТ), заявил гендиректор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс, чьи слова приводит РИА «Новости».
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