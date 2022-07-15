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В Тюмени будут судить ОПГ лжеврачей

В Тюмени будут судить ОПГ лжеврачей

В Тюмени перед судом предстанут псевдоврачи, обвиняемые в мошенничестве. «Следователем следственной части СУ УМВД России по Тюменской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении 11 участников организованной группы.

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