В Тюмени будут судить ОПГ лжеврачей

В Тюмени перед судом предстанут псевдоврачи, обвиняемые в мошенничестве. «Следователем следственной части СУ УМВД России по Тюменской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении 11 участников организованной группы.
В Тюмени перед судом предстанут псевдоврачи, обвиняемые в мошенничестве. «Следователем следственной части СУ УМВД России по Тюменской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении 11 участников организованной группы.
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