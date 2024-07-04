Автомобильные сокровища Виллы д'Эсте

У каждой ретро-выставки есть свой неповторимый образ. Скажем, «Техно Классика» в Эссене ассоциируется у меня с громадной средневековой ярмаркой, на которую съезжаются купцы изо всех немецких княжеств и вольных городов, ремесленники из иностранных королевств со своим экзотическим товаром, заморские кудесники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии