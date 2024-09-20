В Новомосковске осудят дончанина, по вине которого 23-летний рабочий упал с крыши и получил тяжелые травмы

В Новомосковске перед судом предстанет самозанятый 42-летний житель Донского, обвиняемый в нарушении правил безопасности при проведении капитального ремонта кровли жилого дома, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью рабочего.
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