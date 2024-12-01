Хорошие новости! Наконец запущен второй аппарат Кондор-ФКА! Очень бы хотелось, чтобы наконец хоть что-то было с аппаратов серии "Кондор" для Севморпути.
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Хорошие новости! Наконец запущен второй аппарат Кондор-ФКА! Очень бы хотелось, чтобы наконец хоть что-то было с аппаратов серии "Кондор" для Севморпути.