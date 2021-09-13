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Украина начала возвращаться к «докоронавирусной» жизни

Украина начала возвращаться к «докоронавирусной» жизни

Правительство Украины внесло изменения в карантинные правила, которые позволят стране вернуться к нормальной «докоронавирусной» жизни даже при ужесточении ограничений, заявил в понедельник, 13 сентября, глава украинского минздрава Виктор Ляшко.

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