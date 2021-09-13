Украина начала возвращаться к «докоронавирусной» жизни

Правительство Украины внесло изменения в карантинные правила, которые позволят стране вернуться к нормальной «докоронавирусной» жизни даже при ужесточении ограничений, заявил в понедельник, 13 сентября, глава украинского минздрава Виктор Ляшко.
Правительство Украины внесло изменения в карантинные правила, которые позволят стране вернуться к нормальной «докоронавирусной» жизни даже при ужесточении ограничений, заявил в понедельник, 13 сентября, глава украинского минздрава Виктор Ляшко.
Свежие комментарии