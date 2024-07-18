Астраханцы могут принять участие в региональном этапе Всероссийского конкурса профмастерства «Лучший по профессии»

В номинации «Лучший токарь». В рамках проведения в 2024 году регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший токарь» на территории Астраханского тепловозоремонтного завода - филиала АО «Желдорреммаш» (ул.