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Русская весна

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Под Киевом после прилёта мощный пожар (ФОТО, ВИДЕО)

Под Киевом после прилёта мощный пожар (ФОТО, ВИДЕО)

Под Киевом после прилёта мощный пожар. Сообщается о попадании по объекту в районе Погребов. После прилёта начался крупный пожар, над районом поднимается густой дым.

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