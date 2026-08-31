Под Киевом после прилёта мощный пожар (ФОТО, ВИДЕО)

Под Киевом после прилёта мощный пожар. Сообщается о попадании по объекту в районе Погребов. После прилёта начался крупный пожар, над районом поднимается густой дым.
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