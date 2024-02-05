Кадры с места схода сели в Сочи

10 поездов отменили и еще шесть были задержаны в результате схода сели в Сочи. Известно, что в результате сели сошло примерно 5 тысяч кубометров грунта, из-за чего было перекрыто железнодорожное сообщение в сторону Краснодара и аэропорта Сочи.