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"Воздвиженские ряды" осчастливили приморцев ассортиментом и подарками

"Воздвиженские ряды" осчастливили приморцев ассортиментом и подарками

В приморском селе Воздвиженка прошло открытие большого торгового центра "Воздвиженские ряды". Покупателей встречали аниматоры, а на каждой торговой точке проходила дегустация товаров от местных производителей.

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