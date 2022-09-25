"Воздвиженские ряды" осчастливили приморцев ассортиментом и подарками

В приморском селе Воздвиженка прошло открытие большого торгового центра "Воздвиженские ряды". Покупателей встречали аниматоры, а на каждой торговой точке проходила дегустация товаров от местных производителей.
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