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Тульские новости

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Надежда Школкина – кандидат в депутаты Государственной Думы от партии «Единая Россия»

Надежда Школкина – кандидат в депутаты Государственной Думы от партии «Единая Россия»

Надежда Школкина стала автором более 70 законопроектов и 700 поправок, добилась бессрочного продления программы «Сельская ипотека», выделения средств на профилактику производственного травматизма и реализации инфраструктурных проектов в Тульской области.

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