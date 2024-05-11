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Названы герои, прыгнувшие за автобусом в воду в Петербурге

Названы герои, прыгнувшие за автобусом в воду в Петербурге

Депутат Государственной Думы Бийсултан Хамзаев сообщил, что уроженцы Дагестана Гаджиев Идрис, Джабраилов Шахбан и Гасанов Мухаммад первыми прыгнули в воду в Санкт-Петербурге для спасения людей, после того как пассажирский автобус упал в воду с моста.

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