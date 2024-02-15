Снабженцев РЖД откатили в сторону уголовки. Высокопоставленные железнодорожники попали в СИЗО за взятки

На днях были задержаны и довольно быстро отправлены в СИЗО по решению Черемушкинского суда первый заместитель начальника по закупочной деятельности Центральной дирекции закупок и снабжения — филиала ОАО «РЖД» Алексей Савченко, а также его коллега Олег Кириллов, занимающий в филиале монополии должность замруководителя одного из подразделений.