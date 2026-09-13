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В Республике Алтай из-за сварки вспыхнуло 400 "квадратов" сухой травы

В Республике Алтай из-за сварки вспыхнуло 400 "квадратов" сухой травы

В селе Турочак Республики Алтай днем 12 сентября произошел крупный ландшафтный пожар. Огонь охватил 400 "квадратов", сообщает региональный МЧС.

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