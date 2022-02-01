Заслуженный врач России Михаил Каган рассказал, какие лекарства нужно иметь в домашней аптечке на случай «омикрона»

Какие препараты действительно эффективны и на что не стоит выбрасывать деньги, эксперт пояснил в программе «Антиковид» на Радио «Комсомольская правда»Анна НИКОЛАЕВА Легкие формы коронавирусной инфекции во всем мире лечатся амбулаторно, на дому Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ Заболеваемость COVID-19 в нашей стране продолжает расти, ведущую роль в заражениях сейчас играет вариант «омикрон».
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