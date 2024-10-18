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В ГД предложили суду решать вопрос о контактах детей при разводе родителей

В ГД предложили суду решать вопрос о контактах детей при разводе родителей

Депутат Госдумы от партии«Справедливая Россия - За правду» Дмитрий Кузнецов представил правительству на рассмотрение новый законопроект, предлагающий обязать судей при разводе решать вопрос о возможности и порядке общения несовершеннолетних с родителем, который будет проживать отдельно, если родители не смогли договориться самостоятельно.

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