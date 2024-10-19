33,3K прочтений 2 дня назад Гражданина США Деррика Бейлса, основателя вооруженного формирования FOG, официально зарегистрированного в Штатах, по законам РФ ждет пожизненное лишение свободы.
Чудовище из США. Наемника, устроившего беспредел в курской Судже, ждет высшая мера наказания
Комментарии
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Константин Самарин
Заочный приговор- это кская-то несуразность. Вы уверены, что этому наемнику стало холодно, или жарко от такого удаленного приговора. Надо не громкими пародиями судов заниматься, а неслышно направлять ликвидаторов в тылы врага.
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12 час.
Сергей Семенов
Есть такое выражение по законам военного времени. Вздёрнуть где ни будь в лесу и камеру с трансляцией чтоб родственники и все остальные смотрели что с такими происходит.
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7 час.
Григорий Терещенко
Отменить мораторий на смертную казнь, повесить, ввести мораторий на смертную казнь.
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5 час.
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