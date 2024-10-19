Чудовище из США. Наемника, устроившего беспредел в курской Судже, ждет высшая мера наказания

Заочный приговор- это кская-то несуразность. Вы уверены, что этому наемнику стало холодно, или жарко от такого удаленного приговора. Надо не громкими пародиями судов заниматься, а неслышно направлять ликвидаторов в тылы врага.

Сергей Семенов

Есть такое выражение по законам военного времени. Вздёрнуть где ни будь в лесу и камеру с трансляцией чтоб родственники и все остальные смотрели что с такими происходит.