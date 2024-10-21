Банк был оштрафован за навязчивые звонки в роддом

В Новосибирске крупнейший банк оштрафовали за навязчивые звонки в местный родильный дом. Сотрудник банка пытался погасить просроченную задолженность заемщика, который является медицинским работником перинатального центра.
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