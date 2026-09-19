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«Интер» три тура подряд отыгрывается с 0:2 – обыграли «Наполи» с «Удинезе» и сыграли вничью с «Ромой»

«Интер» снова отыгрался с 0:2 в матче Серии А.  Сегодня команда Кристиана Киву сыграла вничью с «Ромой» (2:2), проигрывая 0:2 после 1-го тайма.

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