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В Госдуме пригрозили иноагентам: "Мы внимательно следим"

В Госдуме пригрозили иноагентам: "Мы внимательно следим"

Global Look Press   Вчера 1,9K прочитали Депутат Госдумы, ведущая политической телепрограммы на федеральном ТВ Мария Бутина заявила, что у российских властей нет намерения "уничтожить" иноагентов, но все их действия отслеживаются и не исключены новые запреты для фигурантов соответствующего списка.

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