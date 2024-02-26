В Госдуме пригрозили иноагентам: "Мы внимательно следим"

Global Look Press Вчера 1,9K прочитали Депутат Госдумы, ведущая политической телепрограммы на федеральном ТВ Мария Бутина заявила, что у российских властей нет намерения "уничтожить" иноагентов, но все их действия отслеживаются и не исключены новые запреты для фигурантов соответствующего списка.