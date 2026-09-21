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Ярмарка и мастер-классы пройдут в Дмитрове на празднике «Дары осени» 26 сентября

Ярмарка и мастер-классы пройдут в Дмитрове на празднике «Дары осени» 26 сентября

Праздник «Дары осени» пройдет 26 сентября на Исторической площади Дмитрова. Гостей ждут ярмарка фермерских продуктов и изделий ручной работы, мастер-классы, концерт, экскурсии и другие мероприятия, сообщили в Минкультуры Подмосковья.

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