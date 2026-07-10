Сколько получают курьеры в Москве и почему спрос на них не падает? Какой процент нелегальных мигрантов покинул страну? Что стоит за понятием «русский народ» и как возрождаются народные дружины? Об этом нашему изданию рассказал эксперт в области миграционной политики, председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов.
Кирилл Кабанов: То, что без мигрантов все рухнет — это миф
Комментарии
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Артур Кушхабиев
Поднимите зарплаты полицейским, отмените излишнюю писанину и бюрократию, расширьте права полицейских и туда сразу же придут наши граждане. Никакого "недокомплекта" не будет.
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3 н.
a
aivanovich2009
А кто пойдет на неквалифицированные работы? Ты придешь за мной дерьмо убирать?
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2 н.
ШКИПЕР
Чтобы убирать дерьмо квалификации не надо,но запускать осло@бов табунами , в надежде, что они пойдут убирать дерьмо не следует. Согласен - иди работай, нет - назад в кишлак.
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2 н.
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