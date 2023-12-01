На рынки Европы пришли в четверг «большие деньги» под публикацию инфляции

Европейские рынки зафиксировали аномальный денежный поток, направленный на покупку акций. Инвесторы приобретали подешевевшие к концу года бумаги, рассчитывая на скорый переход ЕЦБ от ужесточения к мягкой монетарной политике.
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