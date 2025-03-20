Педофил полгода заставлял подростка вести с ним интимную переписку в Ленобласти

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина Педофил полгода шантажировал 15-летнюю девочку-подростка из Ленобласти тем, что каким-либо образом навредит ей и ее семье, а взамен бездействия требовал вести с ним интимную переписку и обмениваться эротическими фотографиями.