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Педофил полгода заставлял подростка вести с ним интимную переписку в Ленобласти

Педофил полгода заставлял подростка вести с ним интимную переписку в Ленобласти

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина Педофил полгода шантажировал 15-летнюю девочку-подростка из Ленобласти тем, что каким-либо образом навредит ей и ее семье, а взамен бездействия требовал вести с ним интимную переписку и обмениваться эротическими фотографиями.

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