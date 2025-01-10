На видео,расчет тяжёлой огнеметной системы ТОС-2 "Тосочка" группировки войск "Восток"уничтожает пункты временной дислокации ВСУ в районе Великой Новосёлки.
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На видео,расчет тяжёлой огнеметной системы ТОС-2 "Тосочка" группировки войск "Восток"уничтожает пункты временной дислокации ВСУ в районе Великой Новосёлки.