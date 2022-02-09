ИЗВЕСТИЯ iz

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Истребители Су-30СМ2 поведут в бой беспилотники

Истребители Су-30СМ2 поведут в бой беспилотники

Для самолетов Су-30СМ2 дорабатывается комплекс связи, который позволит двухместным истребителям контролировать крупные беспилотные летательные аппараты (БЛА), включая С-70 «Охотник», рассказали «Известиям» источники в Министерстве обороны России.

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