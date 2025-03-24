«Надеюсь сюрпризов не будет»: мэр о ремонте улицы Новобульварной

Мэр Читы на еженедельной планерке обратилась к руководителю МКУ «Городские дороги» Сергею Паргачеву по поводу недочетов в ремонте улицы Новобульварной, в результате которых на тротуарах образовалась большая лужа.
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