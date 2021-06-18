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Троицкая родительская суббота: молитва о тех, "которые в аду держатся"

Троицкая родительская суббота: молитва о тех, "которые в аду держатся"

1. Почему накануне праздника Троицы происходит особое поминание усопших за всю историю человечества?Дело в том, что на Троицу, или, как торжественно говорят в Церкви, в День Святой Троицы мы отмечаем событие сошествия Святого Духа на апостолов.

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