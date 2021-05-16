Российские пенсионеры в Болгарии: ПМЖ и стоимость проживания

Болгария – одна из немногих стран, у которой существует договор с РФ и признании пенсионеров. Это значит, что заработав страховой стаж в России, гражданин может перевести свои пенсионные привилегии в Болгарию и получать пенсию в этой стране.
Болгария – одна из немногих стран, у которой существует договор с РФ и признании пенсионеров. Это значит, что заработав страховой стаж в России, гражданин может перевести свои пенсионные привилегии в Болгарию и получать пенсию в этой стране.
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