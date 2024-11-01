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Регионы России

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13-летний мальчик пропал в Перми после того, как ушел из дома в ночь на 19 октября

13-летний мальчик пропал в Перми после того, как ушел из дома в ночь на 19 октября

В Перми продолжаются поиски 13-летнего мальчика, пропавшего 19 октября. По данным поискового отряда Ирины Бухановой, в ночь на тот же день Лев Павлович Борисов вышел из своего дома на улице Кронита в Орджоникидзевском районе города, а затем бесследно исчез.

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