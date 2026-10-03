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Пекин (ATP). 1/4 финала. Медведев сыграет с Серундоло, Рублев – с Де Минауром, Хачанов поборется с Хуркачем, Джокович – со Зверевым

Даниил Медведев сыграет с Франсиско Серундоло в четвертьфинале в Пекине. Андрей Рублев встретится с Алексом де Минауром, Новак Джокович – с Александром Зверевым.

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