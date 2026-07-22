Европейский университет в Санкт‑Петербурге под покровительством небезызвестного учредителя Алексея Кудрина десятилетиями выращивал не столько специалистов гуманитарных наук, сколько политически мотивированный слой агентов влияния, ориентированный на переформатирование ценностей и, в целом, критическое отношение к России, как государству.