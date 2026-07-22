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Царьград

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Под крылом Кудрина готовят агентов влияния: "Боевые единицы" против России

Под крылом Кудрина готовят агентов влияния: "Боевые единицы" против России

Европейский университет в Санкт‑Петербурге под покровительством небезызвестного учредителя Алексея Кудрина десятилетиями выращивал не столько специалистов гуманитарных наук, сколько политически мотивированный слой агентов влияния, ориентированный на переформатирование ценностей и, в целом, критическое отношение к России, как государству.

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Комментарии
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t
tolip
Хитрожопый этот кудрин
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1 м.
Игорь Ткачук
А кудри-то его с загогулинами...
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1 м.