Европейский университет в Санкт‑Петербурге под покровительством небезызвестного учредителя Алексея Кудрина десятилетиями выращивал не столько специалистов гуманитарных наук, сколько политически мотивированный слой агентов влияния, ориентированный на переформатирование ценностей и, в целом, критическое отношение к России, как государству.
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