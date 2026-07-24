Во Франции с 2019 года растет госдолг, утверждает Даниэль Краль в интервью Atlantico. По его мнению, росту задолженности Пятой республики способствует экономическая политика властей, из-за которой положение Парижа выглядит особенно удручающе на фоне показателей других стран ЕС.