Во Франции с 2019 года растет госдолг, утверждает Даниэль Краль в интервью Atlantico. По его мнению, росту задолженности Пятой республики способствует экономическая политика властей, из-за которой положение Парижа выглядит особенно удручающе на фоне показателей других стран ЕС.
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