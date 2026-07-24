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Порядок, государство

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Макрон опозорился на экономическом фронте: Греция превзошла Францию

Макрон опозорился на экономическом фронте: Греция превзошла Францию

Во Франции с 2019 года растет госдолг, утверждает Даниэль Краль в интервью Atlantico. По его мнению, росту задолженности Пятой республики способствует экономическая политика властей, из-за которой положение Парижа выглядит особенно удручающе на фоне показателей других стран ЕС.

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