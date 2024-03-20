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IT-эксперт Клименко: отключить все iPhone для россиян технически несложно

IT-эксперт Клименко: отключить все iPhone для россиян технически несложно

Депутаты Госдумы предупредили о возможном отключении iPhone для российских пользователей. В беседе с Общественной Службой Новостей ситуацию прокомментировал председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

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