«Ъ»: Роскомнадзор потребовал от провайдеров не пытаться ускорить YouTube

Главный радиочастотный центр (ФГУП «ГРЧЦ»), подведомственный Роскомнадзору, отреагировал на сообщения о том, что российские интернет-провайдеры начали разрабатывать собственные решения для ускорения доступа к YouTube в России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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